Джулай: Між піонервожатим Хацкевичем і Луческу є різниця

Мірчі Луческу потрібно добре попрацювати, щоб у другій частині сезону Динамо залишилося на першому місці.

Про це розповів відомий коментатор Дмитро Джулай.

"Ніхто не ставить під сумнів тренерську кваліфікацію Луческу. Коли у тебе був піонервожатий Хацкевич і прийшов кваліфікований тренер - так чи інакше, ти помічаєш різницю.

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Але все одно є багато питань і багато того, над чим потрібно працювати, щоб у другій частині сезону залишитися на першому місці", - сказав Джулай.