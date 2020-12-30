Клуб має намір повторити історію Санчо

Боруссія Дортмунд проявляє інтерес до вінгера Манчестер Сіті Джайдена Брафа, який виступає в молодіжній команді англійського клубу.

Про це повідомляє Bild.

Між клубами поки ще немає домовленості. Сіті може вимагати за 18-річного нідерландського вінгера вісім-десять мільйонів євро, а також включити в договір опцію зворотного викупу.

Так Сіті має намір уникнути повторення історії з Джейдоном Санчо, який покинув клуб за вісім млн євро три роки тому, і тепер оцінюється в сто мільйонів євро.

Раніше, Голанд став головною трансферною ціллю Челсі.