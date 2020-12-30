Караваєв розповів, що в Динамо змінилося за Луческу

У київському Динамо з приходом нового головного тренера Мірчи Луческу змінилася дисципліна та стиль гри.

Про це заявив захисник киян Олександр Караваєв.

"Що змінилося за Луческу? Дисципліна, стиль гри, вимоги. Тобто, кожен гравець знає, що йому робити на футбольному полі. За місяць-два ми не можемо робити все на автоматі, як роботи. Кожен думає по-своєму, але ті принципи і стиль, які прищеплює Луческу, а він бачить, якщо ми їх не виконуємо, то відразу акцентує на цьому увагу. "Якщо ви так не будете грати, то у нас не буде нічого виходити. Якщо я так кажу, значить, треба так робити". І якщо ми робимо те, як він каже, то завжди позитивні результати", - зазначив Караваєв.