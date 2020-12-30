Кадіс і Вальядолід зіграли внічию, Леванте здолав Бетіс у 16 турі Ла-Ліги

Перемога дозволила Леванте піднятися на 12-е місце

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі іспанської Ла-Ліги Кадіс приймав Вальядолід, а Бетіс завітав у гості до Леванте.

Кадіс та Вальядолід зіграли у нульову нічию. Леванте у результативному матчі здолав Бетіс.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 29 грудня

Кадіс - Вальядолід 0:0

Леванте - Бетіс 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 2 Дуарте, 1:1 - 12 Манді, 2:1 - 22 Моралес, 3:1 - 24 Моралес, 4:1 - 55 Рохер, 4:2 - 78 Каналес (пен), 4:3 - 86 Каналес

Раніше, Барселона не змогла здолати Ейбар у 16 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Севілья здолала Вільярреал у 16 турі Ла-Ліги.