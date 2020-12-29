Колишній тренер Карпат очолить клуб із Чемпіоншипу

Морайш продовжить свою тренерську кар'єру в Англії

Екстренер львівських Карпат Жозе Морайш очолить англійський Шеффілд Венсдей.

Про це повідомляє talkSPORT.

Шеффілд Венсдей, який виступає у другому англійському дивізіоні, оголосив про звільнення Тоні П'юліса. 62-річний тренер відправлений у відставку через невдалі результати команди, яка займає передостаннє місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

За інформацією джерела, Шеффілд Венсдей вже очолив португалець Жозе Морайш, який раніше був помічником Жозе Моурінью. Португальські тренери працювали разом в Інтері.

Відзначимо, що Морайш відомий завдяки роботі у львівських Карпатах. У 2018 році португалець тренував команду протягом 12 матчів, вигравши тільки 3 гри.

Нагадаємо, Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу.