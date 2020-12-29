Суперник Динамо у Лізі Європи підписав досвідченого форварда

Джерело - sport.ua.
Бельгійський Брюгге підписав 31-річного форварда Баса Доста.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт гравця розрахований на півтора року.
Попереднім клубом Доста був Айнтрахт, за який в нинішньому сезоні він провів 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 3 асистами.
На позицію форварда Брюгге розглядав кандидатуру українця Романа Яремчука, але Гент не захотів продавати гравця прямому конкуренту по чемпіонату Бельгії.
Нагадаємо, що у Лізі Європи київське Динамо зустрінеться з Брюгге.