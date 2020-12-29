 Суперник Динамо у Лізі Європи підписав досвідченого форварда | Футбол | Champion.com.ua
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Суперник Динамо у Лізі Європи підписав досвідченого форварда

Сьогодні 15:55 1160 0
Бас Дост продовжить кар'єру у Брюгге
Суперник Динамо у Лізі Європи підписав досвідченого форварда
#Брюгге, #Дост

Джерело - sport.ua.

Бельгійський Брюгге підписав 31-річного форварда Баса Доста.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця розрахований на півтора року.

Попереднім клубом Доста був Айнтрахт, за який в нинішньому сезоні він провів 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 3 асистами.

На позицію форварда Брюгге розглядав кандидатуру українця Романа Яремчука, але Гент не захотів продавати гравця прямому конкуренту по чемпіонату Бельгії.

Нагадаємо, що у Лізі Європи київське Динамо зустрінеться з Брюгге.

Раніше Брюгге без Соболя розгромив Ейпен.

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