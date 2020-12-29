Циганков визнаний найкращим гравцем УПЛ у 2020 році

Віцекапітан Динамо набрав 197 очок

Найкращим гравцем УПЛ у 2020 році футболісти і тренери назвали півзахисника Динамо і збірної України Віктора Циганкова.

Про це повідомляє Команда №1.

12-й раз за всі ці роки переможцем став представник київського Динамо - півзахисник збірної України Віктор Циганков (19-й лауреат за історію), який перервав п'ятирічну (!) гегемонію бразильських легіонерів Шахтаря. Віцекапітан Динамо набрав 197 очок (29% від максимального числа).

На перше місце Циганкова поставили 39 осіб, на друге - 28, на третє - 24. В цілому за одного з найяскравіших гравців нашого чемпіонату проголосував 91 респондент - 41% від загального числа. Віктор Циганков виграв опитування за версією шести команд, а найбільш щедрими стосовно нього виявилися Динамо (38), Минай (25) і Дніпро-1 (22). На другому місці фінішував тогорічний лауреат - півзахисник Шахтаря Тайсон (третій рік поспіль потрапив до трійки призерів), а на третьому - нападник Олімпіка Захеді Шахаб, що став одним з відкриттів року, що минає в УПЛ.

Нагадаємо, Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо.