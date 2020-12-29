 Левченка визнано найкращим тренером року у Таджикистані | Футбол | Champion.com.ua
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Левченка визнано найкращим тренером року у Таджикистані

Сьогодні 11:15 369 0
З Істіклол коуч зробив золотий дубль
Левченка визнано найкращим тренером року у Таджикистані
#Левченко

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Віталій Левченко названий найкращим наставником у 2020 році в Таджикистані.

Про це повідомляє пресслужба ФК Істіклол.

Коуч в 2020 році на чолі Істіклола виграв чемпіонат країни, а також завоював Суперкубок Таджикистану. Відзначимо, що Левченко працює з командою, починаючи з лютого цього року, однак його чинний контракт закінчується 31 грудня.

Більшу частину футбольної кар'єри Левченко провів в Україні. Він грав за Динамо, ЦСКА і Таврію.

Левченко працював в тренерських штабах Княжої, Десни, Єдності, молодіжної збірної України. Також він був головним тренером таджицької молодіжки і Баркчі. У минулому році наставник очолював Худжанд з Таджикистану.

Для Істіклола перемога в чемпіонаті Таджикистану стала дев'ятою, починаючи з 2010 року. Клуб виграв сім останніх розіграшів місцевого чемпіонату.

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