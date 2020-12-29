 Зозуля вилікувався від коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля вилікувався від коронавірусу

Сьогодні 09:40 592 0
Футболіст вже тренується індивідуально
Зозуля вилікувався від коронавірусу
#Альбасете, #Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Альбасете Роман Зозуля приступив до тренувань.

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

31-річний форвард вилікувався від коронавірусу і почав займатися, правда поки індивідуально через медичний протокол.

Відзначимо, що про хворобу Зозулі стало відомо 12 грудня. Через це він пропустив три поєдинки своєї команди, в яких Альбасете зазнав двох поразок і один раз виграв.

У нинішньому сезоні Зозуля відіграв 17 матчів, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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