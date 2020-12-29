Зозуля вилікувався від коронавірусу

Футболіст вже тренується індивідуально

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Альбасете Роман Зозуля приступив до тренувань.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний форвард вилікувався від коронавірусу і почав займатися, правда поки індивідуально через медичний протокол.

🎥 | El mejor titular que nos podía dejar nuestro regreso a la Ciudad Deportiva:



🙌🏻 Roman Zozulia está de vuelta 🙌🏻 pic.twitter.com/98Rn07MoYi — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 28, 2020

Відзначимо, що про хворобу Зозулі стало відомо 12 грудня. Через це він пропустив три поєдинки своєї команди, в яких Альбасете зазнав двох поразок і один раз виграв.

У нинішньому сезоні Зозуля відіграв 17 матчів, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.