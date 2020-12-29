Зозуля вилікувався від коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Альбасете Роман Зозуля приступив до тренувань.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
31-річний форвард вилікувався від коронавірусу і почав займатися, правда поки індивідуально через медичний протокол.
🎥 | El mejor titular que nos podía dejar nuestro regreso a la Ciudad Deportiva:— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 28, 2020
🙌🏻 Roman Zozulia está de vuelta 🙌🏻 pic.twitter.com/98Rn07MoYi
Відзначимо, що про хворобу Зозулі стало відомо 12 грудня. Через це він пропустив три поєдинки своєї команди, в яких Альбасете зазнав двох поразок і один раз виграв.
У нинішньому сезоні Зозуля відіграв 17 матчів, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.