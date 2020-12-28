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Кварцяний назвав найкращого українського футболіста

Вчора 20:32 1641 0
Віталій Кварцяний прокоментував найкращих гравців року
Кварцяний назвав найкращого українського футболіста
#Кварцяний, #УПЛ

Джерело - footboom.com.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко найкраще себе проявив у 2020 році.

Про це розповів відомий український тренер Віталій Кварцяний.

"На мій погляд, це Тарас Степаненко. Гру з Інтером, по суті, він витягнув, завдяки чому Шахтар вийшов в Лігу Європи. У збірній він теж провідний руйнівник, підстраховщик.

Хоча в тому ж Динамо непогано виглядали і Сидорчук, і Забарний. Так само як і воротарі – Бущан, вважаю, зараз номер один. Ну і Нещерет, Трубін в Шахтарі, Лунін з Реала. У нас зараз багато непоганих воротарів", – резюмував Кварцяний.

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