Кварцяний назвав найкращого українського футболіста

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко найкраще себе проявив у 2020 році.

Про це розповів відомий український тренер Віталій Кварцяний.

"На мій погляд, це Тарас Степаненко. Гру з Інтером, по суті, він витягнув, завдяки чому Шахтар вийшов в Лігу Європи. У збірній він теж провідний руйнівник, підстраховщик.

Хоча в тому ж Динамо непогано виглядали і Сидорчук, і Забарний. Так само як і воротарі – Бущан, вважаю, зараз номер один. Ну і Нещерет, Трубін в Шахтарі, Лунін з Реала. У нас зараз багато непоганих воротарів", – резюмував Кварцяний.