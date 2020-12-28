Куман: Я не можу вплинути на майбутнє Мессі у Барселоні

Головний тренер Барселони Рональд Куман оцінив майбутнє Ліонеля Мессі у команді.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Я не бачив самого інтерв'ю по телевізору, але я побачив його в пресі. Я думаю, Лео ідеально підходить для інтерв'ю, як і будь-який інший гравець, щоб дізнатися його думку.

Зараз я спокійний і не можу бути спокійніше, адже він сказав, що вирішить питання свого майбутнього після закінчення сезону. Я не можу на це вплинути, ми можемо лише показувати кращу гру в кожному матчі. І потім подивимося, що станеться", - розповів Куман.