 Мессі оцінив можливе повернення Неймара у Барселону | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі оцінив можливе повернення Неймара у Барселону

Сьогодні 17:17 906 0
Ліонель Мессі прокоментував відносини з Неймаром
Мессі оцінив можливе повернення Неймара у Барселону
#Мессі, #Неймар, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Лідер Барселони Ліонель Мессі не проти знову вийти на поле в одній футболці з бразильцем Неймаром.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Чи залишусь я в клубі, якщо прийде Неймар? Буде складно залучити нових гравців, тому що нам потрібні гроші, а їх немає. Я сміявся, адже кажуть, що Неймар повинен бути дуже дорогим через те, що сталося в минулому.

Якось потрібно заплатити ПСЖ... Це непросто, для нового президента це буде дуже важке завдання. Потрібно бути дуже розумним, досягти балансу і внести безліч змін, щоб досягти успіху.

Він не сказав, що ми будемо грати, він сказав, що хотів би грати... Чи не так? Так, ми час від часу розмовляємо. Вся наша трійця спілкується – щодня говорю або з Неймаром, або з Суаресом. Ми зберігаємо відносини з Луїсом майже кожен день", – розповів Мессі.

Раніше повідомлялося, що Мессі не вестиме переговори з іншими клубами до літа.

Також, Мессі пропустить матч з Ейбаром.

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