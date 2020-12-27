У поразки в матчі з Францією були об'єктивні причини, на думку Блохіна

Джерело - ПроФутбол Digital.

Збірна Україна може поборотися за перше місце у кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.

Про це заявив колишній тренер національної команди Олег Блохін.

"Думаю, цілком можна боротися і ставити за мету вийти з першого місця - необов'язково боротися тільки за друге. Вийде друге місце - добре. Але колись теж ніхто не міг повірити, що ми вийдемо з першого місця.

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"З тією ж Францією, Боснією і Герцеговиною, Фінляндією можна грати. І з Казахстаном, але з ними переліт важкий. Хоча кажуть, що програли Франції, але там були об'єктивні причини, чимало хто не грав. Невідомо, в якому стані будуть команди", - сказав Блохін.

Раніше Блохіну вручили орден князя Ярослава Мудрого.