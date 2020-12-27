Джерело - ПроФутбол Digital.
Збірна Україна може поборотися за перше місце у кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.
Про це заявив колишній тренер національної команди Олег Блохін.
"Думаю, цілком можна боротися і ставити за мету вийти з першого місця - необов'язково боротися тільки за друге. Вийде друге місце - добре. Але колись теж ніхто не міг повірити, що ми вийдемо з першого місця.
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"З тією ж Францією, Боснією і Герцеговиною, Фінляндією можна грати. І з Казахстаном, але з ними переліт важкий. Хоча кажуть, що програли Франції, але там були об'єктивні причини, чимало хто не грав. Невідомо, в якому стані будуть команди", - сказав Блохін.
Раніше Блохіну вручили орден князя Ярослава Мудрого.