Мадридський Реал був визнаний найкращим клубом у 21 столітті.

Про це повідомляє Globe Soccer Award.

🏆 🇪🇸 REAL MADRID presented with the ⁣CLUB OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award#RealMadrid #HalaMadrid #globesoccer @realmadrid @dubaisc pic.twitter.com/5aoWccmKY1