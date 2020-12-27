Мілевський: Як Луческу після Шахтаря міг перейти у Динамо

Джерело - sport.ua.
Екснападник Динамо Артем Мілевський не розуміє прихід Мірчі Луческу у Динамо.
Про це розповів сам футболіст.
"Мені подобається, що команда в цьому складному році грає на результат. Як грає, що робить - це нікому не цікаво. Керівництву, функціонерам. Головне - результат.
Не підтримував призначення Луческу? Так. А що я міг говорити, якщо я грав за Динамо, а він був тренером Шахтаря. У нас завжди були заруби. Розумію вболівальників Динамо за їхнє ставлення до Луческу.
Але ситуація двояка. Тут більше питань до Луческу самого. Як він міг після Шахтаря перейти в Динамо", - розповів Мілевський.
Нагадаємо, Мілевський підписав з Минаєм контракт на 1,5 року.