Мілевський: Як Луческу після Шахтаря міг перейти у Динамо

Екснападник Динамо Артем Мілевський не розуміє прихід Мірчі Луческу у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені подобається, що команда в цьому складному році грає на результат. Як грає, що робить - це нікому не цікаво. Керівництву, функціонерам. Головне - результат.

Не підтримував призначення Луческу? Так. А що я міг говорити, якщо я грав за Динамо, а він був тренером Шахтаря. У нас завжди були заруби. Розумію вболівальників Динамо за їхнє ставлення до Луческу.

Але ситуація двояка. Тут більше питань до Луческу самого. Як він міг після Шахтаря перейти в Динамо", - розповів Мілевський.