 Сульшер: Розчарований, що ми не виграли у Лестера | Футбол | Champion.com.ua
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Сульшер: Розчарований, що ми не виграли у Лестера

Сьогодні 23:12 127 0
Вирішальний гол забив Джеймі Варді наприкінці поєдинку
Сульшер: Розчарований, що ми не виграли у Лестера
#Лестер, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - xsport.ua.

Лестер розписав мирову з Манчестер Юнайтед у рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги.

Наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер прокоментував цей результат.

"Розчарований, що ми не виграли, тому що у нас було багато хороших моментів. Ми могли закінчувати гру, але Лестер - небезпечний суперник, гол Варди підтвердив їх рівень. Решфорд забив хороший гол, радий, що йому це вдалося", - заявив тренер манкуніанців.

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"У ситуаціях з обома пропущеними голами ми повинні були швидше накривати суперника - в першому точно, в другому потрібно було перервати простріл. Одне очко - не найгірший результат, але ми розчаровані тим, що не взяли три очки в матчі з сильним суперником", - підсумував Сульшер.

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