Сульшер: Розчарований, що ми не виграли у Лестера

Лестер розписав мирову з Манчестер Юнайтед у рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги.

Наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер прокоментував цей результат.

"Розчарований, що ми не виграли, тому що у нас було багато хороших моментів. Ми могли закінчувати гру, але Лестер - небезпечний суперник, гол Варди підтвердив їх рівень. Решфорд забив хороший гол, радий, що йому це вдалося", - заявив тренер манкуніанців.

Актуально: Лестер - Манчестер Юнайтед 2:2. Огляд матчу

"У ситуаціях з обома пропущеними голами ми повинні були швидше накривати суперника - в першому точно, в другому потрібно було перервати простріл. Одне очко - не найгірший результат, але ми розчаровані тим, що не взяли три очки в матчі з сильним суперником", - підсумував Сульшер.