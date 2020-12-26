 Динамо - найкращий клуб в історії ЛЧ серед тих, що не грали у фіналі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - найкращий клуб в історії Ліги чемпіонів серед тих, що не грали у фіналі

Сьогодні 17:14 597 0
Найкращою командою загалом став мадридський Реал
Динамо - найкращий клуб в історії Ліги чемпіонів серед тих, що не грали у фіналі
#Ліга чемпіонів, #Реал, #Динамо

Джерело - УЄФА.

Мадридський Реал став найкращим клубом в історії Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Рейтинг охоплює період з 1955 по 2020 рік і враховує виступи в Лізі чемпіонів і Кубку європейських чемпіонів. Командам нараховується 2 очка за перемогу і 1 бал - за нічию.

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Найкращий український клуб у рейтингу - Динамо, яке посідає 11-й рядок. Кияни займають найвищу позицію серед клубів, які жодного разу не вигравали Кубок європейських чемпіонів або Лігу чемпіонів і не грали у фіналі турніру.

1. Реал (Іспанія)

2. Баварія (Німеччина)

3. Барселона (Іспанія)

4. Манчестер Юнайтед (Англія)

5. Ювентус (Італія)

6. Мілан (Італія)

7. Ліверпуль (Англія)

8. Бенфіка (Португалія)

9. Порту (Португалія)

10. Аякс (Нідерланди)

11. Динамо Київ (Україна)

...

31. Шахтар (Україна)

176. Дніпро (Україна)

286. Зоря (Україна)

336. Металіст (Україна)

346. Таврія (Україна)

Нагадаємо, ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через коронавірус.

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