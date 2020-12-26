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Бєлік: На папері Україна перевершує всіх суперників, крім Франції

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Спеціаліст – про суперників команди Андрія Шевченка у відборі на ЧС-2022
Бєлік: На папері Україна перевершує всіх суперників, крім Франції
#Бєлік, #Шевченко

Джерело - zbirna.com.

За певних розкладів збірна України зможе поборотися з французами.

Про це заявив колишній форвард збірної України Олексій Бєлік.

"Нормально. Адже ми бачили всіх потенційних суперників збірної України. Так, з Францією ми грали та останній раз невдало, але тепер буде привід довести, що рахунок товариського матчу (1:7) був безглуздою випадковістю. А що стосується інших суперників (Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Казахстан), то за рівнем майстерності синьо-жовті перевершують опонентів, принаймні - на папері. Але я вірю, що у відборі це перенесеться і на футбольне поле, а за певних розкладів ми зможемо поборотися і з французами", - сказав Бєлік.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи D разом з національними командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

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