Бєлік: На папері Україна перевершує всіх суперників, крім Франції

За певних розкладів збірна України зможе поборотися з французами.

Про це заявив колишній форвард збірної України Олексій Бєлік.

"Нормально. Адже ми бачили всіх потенційних суперників збірної України. Так, з Францією ми грали та останній раз невдало, але тепер буде привід довести, що рахунок товариського матчу (1:7) був безглуздою випадковістю. А що стосується інших суперників (Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Казахстан), то за рівнем майстерності синьо-жовті перевершують опонентів, принаймні - на папері. Але я вірю, що у відборі це перенесеться і на футбольне поле, а за певних розкладів ми зможемо поборотися і з французами", - сказав Бєлік.