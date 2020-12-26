Наставник Інгульця назвав завдання на другу частину сезону

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко ставить перед собою завдання закріпитися в УПЛ.

Про це заявив сам фахівець.

"Яке завдання ставлю перед собою на другу частину чемпіонату? Що чекаю від команди навесні? Перед собою я поставив одне завдання - фінішувати на, як можна на вищій позиції. Але, головне, закріпитися в УПЛ. Наш президент Олександр Поворознюк завершує будівництво нового стадіону. Я не знаю всіх деталей, але, сподіваюся, що до початку нового чемпіонату ми зможемо почати грати у себе вдома на сучасній арені. Звичайно, у нас все контролює президент. Зараз у нього багато витрат з будівництва стадіону. Потім, я сподіваюся, і додаткові фінанси знайдуться на команду. Все треба робити поступово", - зазначив Лавриненко.