Леоненко: Мілевський буде мучитися, як і весь Минай

Експерт прокоментував перехід Мілевського до Миная

Перехід до Миная не принесе користі Артему Мілевському та футбольному клубу.

Про це заявив колишній нападник Динамо Віктор Леоненко.

"Це його особисте рішення і коментувати немає сенсу. А з приводу гри - буде мучитися, як і весь Минай. Як і багато команд УПЛ. Сподіваюся помилитися", - зазначив Леоненко.

Відзначимо, що Мілевський підписав з Минаєм контракт на 1,5 року. При цьому, заробляти в закарпатському клубі Артем буде близько 100 тисяч гривень на місяць, плюс можливі бонуси.