 В Інтернасіоналі назвали обнадійливими переговори з Тайсоном | Футбол | Champion.com.ua
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В Інтернасіоналі назвали обнадійливими переговори з Тайсоном

Сьогодні 21:54 592 0
Бразильський клуб сподівається на перехід гравця Шахтаря
В Інтернасіоналі назвали обнадійливими переговори з Тайсоном
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - globoesporte.

Переговори гравця Шахтаря Тайсона та Інтернасійоналя були продуктивними та обнадійливими.

Про це заявив виконавчий директор бразильського клубу Родріго Каетано.

"Треба розуміти ситуацію. До січня ми не маємо права запропонувати контракт. Коли буде дозволено оформити попередню угоду, тоді і буде розмова.

Гравцеві ще потрібно прийняти наші умови. Чи буде оголошувати клуб, якщо вдасться домовитися - це інше питання. А саме спілкування, переговори з Тайсоном були продуктивними та обнадійливими", - сказав Каетано.

Раніше повідомлялося, що Тайсон погодив контракт з Інтернасійоналем.

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