 Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально | Футбол | Champion.com.ua
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Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально

Сьогодні 19:26 380 0
Капітан Інгульця - про перспективи клубу зустрітися з іспанським грандом
Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально
#Бартуловіч, #Інгулець

Джерело - sport.ua.

Мрія президента клубу Інгулець Олександра Поворознюка зіграти проти мадридського Реала може здійснитися.

Про це заявив хорватський півзахисник клубу з Петрового Младен Бартуловіч.

"Знаєте, як то кажуть: "Мрії збуваються!" Якщо команда в майбутньому буде так само прогресувати, як вона це робить, а президент буде і далі вкладати кошти і любов в ФК Інгулець, я думаю, кожна мрія може збутися. І навіть та, що президент хоче зіграти з мадридським Реалом. Потрібно вірити в це. Я вірю, що це реально в майбутньому", - сказав Бартуловіч.

Раніше, Інгулець призупинив контракт з вихованцем Спортінга.

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