Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально

Мрія президента клубу Інгулець Олександра Поворознюка зіграти проти мадридського Реала може здійснитися.

Про це заявив хорватський півзахисник клубу з Петрового Младен Бартуловіч.

"Знаєте, як то кажуть: "Мрії збуваються!" Якщо команда в майбутньому буде так само прогресувати, як вона це робить, а президент буде і далі вкладати кошти і любов в ФК Інгулець, я думаю, кожна мрія може збутися. І навіть та, що президент хоче зіграти з мадридським Реалом. Потрібно вірити в це. Я вірю, що це реально в майбутньому", - сказав Бартуловіч.