Тухеля могли звільнити через конфлікт з гравцями під час матчу з Башакшехіром

ПСЖ досі не оголосив про відставку Тухеля

Однією із причин звільнення головного тренера ПСЖ Томаса Тухеля став конфлікт з футболістами під час скандального матчу з Башакшехіром.

Про це повідомляє Footballogue.

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Коли команди пішли з поля, в роздягальні Тухель нібито закликав гравців повернутись для протистояння, щоб перемогти за спортивним принципом. Гравцям це не сподобалось, що спровокувало напружені відносини з командою. Цей момент початком кінця для Тухеля.

Зауважимо, що раніше ЗМІ називали причиною відставки рішення спортивного директора Леонардо. Він перебував у не найкращих стосунках з Тухелем і шукав приводу для відставки тренера – каталізатором стали неоднозначні виступи у Лізі 1.

Раніше повідомлялося, що Тухель був звільнений зі своєї посади.

Тухель очолив ПСЖ у 2018 році. Під його керівництвом парижани двічі стали чемпіонами Франції, а також виграли Кубок ліги і два Суперкубки країни. У минулому сезоні команда дісталася до фіналу Ліги чемпіонів. До призначення в ПСЖ Тухель тренував дортмундську Боруссію і Майнц.