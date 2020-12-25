Макларен: Манчестер Юнайтед – справжній претендент на чемпіонство

Манчестер Юнайтед є одним із претендентів на перемогу в АПЛ.

Про це розповів колишній головний тренер збірної Англії Стів Макларен.

"Як вони грають зараз, як пресингували Евертон (2:0) в перші 30 хвилин... Вони повністю переграли Лідс (6:2) – перевершили їх у фізиці. Мало кому вдається так грати з Лідсом.

У них є гравці, вони набирають форму. Я чув, як Сульшер говорив про те, як поліпшується їхня фізична форма – цього не було на початку сезону. При цьому це якісні гравці, у них є цілі. Вони можуть виграти будь-який матч. Повірте мені, МЮ – справжній претендент на чемпіонство", – розповів Макларен.