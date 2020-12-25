 Ребров назвав найважливіший матч Ференцвароша у році | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Мілевський став гравцем Миная
Вчора 12:30 4296
Евертон може підписати Ярмоленка
Сьогодні 11:15 393
Луческу: Моє повернення у футбол вийшло вражаючим
Вчора 20:39 1347
Ломаченко: не говорив, що судді підкуплені. Вони були упереджені
Вчора 18:09 2548
Хомічюс залишив посаду головного тренера Будівельника
Вчора 17:54 1000
Став відомий розмір зарплати Мілевського у Минаї
Вчора 16:55 4122
ПСЖ відправив Тухеля у відставку - ЗМІ
Вчора 13:25 1328
Мілевський: Дуже приємно повернутися в УПЛ
Вчора 13:16 1528
Ломаченко та Усик втратили позиції в рейтингу P4P
Вчора 11:49 3641
Бех-Романчук - найкраща легкоатлетка світу
Вчора 10:10 1083
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:28 Футбол Помер 37-річний чемпіон Білорусі Цигалко 3
12:17 Футбол Арсенал готує трансфер нападника Реала 82
12:03 Блог Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р! 131
11:56 Футбол Саленко виділив козирі Мілевського 548
11:45 Футбол Куман назвав цілі Барселони 252
11:32 Бокс Арум назвав потенційних суперників Ломаченка 366
11:15 Футбол Евертон може підписати Ярмоленка 393
10:55 Бокс WBC призначила перший бій у новій вазі 482
10:51 Блог Дівчина дня. Анастасія Гладун - від динамівця до гірника 253
10:46 Футбол Почеттіно запросить Еріксена в ПСЖ 620
10:31 Футбол Мілевський завершить кар’єру у Минаї 515
10:15 Футбол Гент відмовляється продавати Яремчука у Брюгге 703
09:57 Футбол ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через коронавірус 577
09:45 Футбол Ребров назвав найважливіший матч Ференцвароша у році 992
09:30 Футбол Венгер знає наступний клуб Езіла 760
09:13 Футбол Динамо Брест зворушливо попрощалося з Мілевським 984
08:57 Футбол Мбаппе попрощався з Тухелем 1192
08:45 Футбол Алькантара відновив тренування з Ліверпулем 746
08:31 Футбол Стала відома причина звільнення Тухеля з ПСЖ 1626
08:16 Футбол Мілевський вказав причини повернення в УПЛ 1754
08:13 Блог Російські бійці ММА влаштували масову бійку на турнірі в Москві 823
24 Грудня 2020
23:56 Хокей НХЛ представила розклад старту сезону 2066
23:40 Футбол Мілан зацікавився захисником Страсбурга 2170
23:25 Баскетбол Прометей залишать два гравці 2209
23:11 Футбол Чилаверт бажає балотуватися у президенти своєї країни 3029

Ребров назвав найважливіший матч Ференцвароша у році

Сьогодні 09:45 992 0
Сергій Ребров прокоментував підсумки року
Ребров назвав найважливіший матч Ференцвароша у році
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров підсумував виступи команди у 2020 році.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Безумовно, найбільше запам'яталася домашня гра з Мольде у кваліфікаціх Ліги чемпіонів. Хоча ми до того зіграли важкі матчі проти Селтіка та загребського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, завжди найважче зробити фінальний крок. Цього разу все було так само.

Актуально: Ребров: Моя базова зарплата - невисока

З Мольде була лише нульова нічия, але завдяки цьому результату ми потрапили в груповий етап Ліги чемпіонів, що стало величезним досягненням як для клубу, так і для Угорщини", – розповів Ребров.

Раніше повідомлялося, що Ребров може покинути Ференцварош до кінця року.

Коментарі ()