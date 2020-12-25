Ребров назвав найважливіший матч Ференцвароша у році

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров підсумував виступи команди у 2020 році.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Безумовно, найбільше запам'яталася домашня гра з Мольде у кваліфікаціх Ліги чемпіонів. Хоча ми до того зіграли важкі матчі проти Селтіка та загребського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, завжди найважче зробити фінальний крок. Цього разу все було так само.

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З Мольде була лише нульова нічия, але завдяки цьому результату ми потрапили в груповий етап Ліги чемпіонів, що стало величезним досягненням як для клубу, так і для Угорщини", – розповів Ребров.