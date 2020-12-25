Динамо Брест зворушливо попрощалося з Мілевським

У Динамо Брест прокоментували перехід Мілевського у Минай

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо відреагувало на підписання нападником Артемом Мілевським контракту із закарпатським Минаєм.

Про це повідомила пресслужба білоруського клубу.

"Колектив футбольного клубу Динамо-Брест вдячний Артему за професіоналізм і самовіддачу на футбольному полі і бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Spasibo, master!", – йдеться у повідомленні.

Таким чином пресслужба "біло-синіх" обіграла впізнаваний почерк Мілевського в соцмережах, де форвард публікує дописи транслітом.

У Динамо Брест Мілевський виграв п'ять трофеїв - чемпіонат та кубок Білорусі та 3 Суперкубка країни.