 Циганков став найкращим гравцем Динамо у грудні | Футбол | Champion.com.ua
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Циганков став найкращим гравцем Динамо у грудні

Сьогодні 22:40 249 0
Вінгер забив три м'ячі у чотирьох матчах
Циганков став найкращим гравцем Динамо у грудні
#Циганков, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем команди в грудні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний українець набрав 64% голосів.

До трійки найкращих гравців Динамо в грудні також увійшли півзахисник Микола Шапаренко (24% голосів) і захисник Денис Попов (12%).

У грудні Циганков провів чотири матчі за Динамо, відзначившись трьома голами і однією результативною передачею. Всього в нинішньому сезоні на рахунку вінгера 19 поєдинків, 10 м'ячів і три асисти.

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