Луческу: Моє повернення у футбол вийшло вражаючим

Наставник Динамо підбив підсумки року

Для головного тренера Динамо Мірча Луческу 2020 рік став особливим, адже він повернувся у великий футбол.

Про це заявив сам фахівець.

"Дуже хороший рік, якби не пандемія. Я повернувся в футбол, і це було незвично. Мало хто помітив, що в моєму віці я повернувся з великим ентузіазмом, з бажанням. Вважаю, повернення вийшло вражаючим, тому що результати були хороші. Вдалий рік завдяки успіху Развана. Коли я не тренував, я страждав від того, що не можу вийти на поле. Я заповнив це його успіхами, його трофеями. Без нього, думаю, у мене було б багато емоційних проблем. Я закінчив з ним цей період, і з серпня справи пішли краще", - сказав Луческу.

Нагадаємо, стало відомо, яких гравців Луческу попросив купити Суркіса.