Реймс переграв Бордо, Ренн здолав Мец. Результати матчів 17 туру Ліги 1

Ренн піднявся на четверте місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.

Реймс впевнено переміг Бордо. Діжон здобув вольову перемогу над Німом. Ланс і Ренн були сильнішими відповідно за Брест та Мец. Ніцца та Лор’ян зіграли внічию.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

17 тур, 23 грудня

Бордо - Реймс 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Абдельхамід, 0:2 - 18 Діа, 1:2 - 73 Нванг, 1:3 - 88 Мунеці

Ланс - Брест 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Калімундо, 2:0 - 34 Сотока (пен), 2:1 - 90+4 Шарбоньє (пен)

Нім - Діжон 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Ахлінві, 1:1 - 75 Конате, 1:2 - 77 Балде, 1:3 - 90+3 Конате

Ніцца - Лор’ян 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Лотомба, 2:0 - 34 Рейн-Аделаїд, 2:1 - 49 Моффі, 2:2 - 82 Грбич (пен)

Ренн - Мец 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 52 Греньє

Нагадаємо, чемпіонат Франції залишився без ТВ-транслятора.