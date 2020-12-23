Телеканал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення

Київський клуб запускає свій телевізійний канал

Офіційний клубний телевізійний канал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє телеграм-канал Шах і шах.

З початку 2021 року на каналі транслюватимуть аналітичні та новинні програми, перед- та післяматчеві включення і коментарі, інтерв'ю з футболістами, тренерами, керівництвом і співробітниками клубу, ретро-матчі київського Динамо з коментарями самих учасників тих подій, футболістів Динамо того часу, тренерів команди, а також ролики, огляди і ще багато-багато чого.

З лютого почнуться трансляції матчів першої, молодіжної, юнацьких команд Динамо. Також на каналі будуть показуватися і інші спортивні події і художні фільми на спортивну тематику.

Дистрибуцією телеканалу FC Dynamo Kyiv TV буде займатися компанія Поверхность Інвест. Мовлення вестиметься російською та українською мовами.

Раніше, стали відомі трансферні цілі Динамо.