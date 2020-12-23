 Телеканал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Арум: Виправдання Ломаченка такі ж дурні, як і у Вайлдера
Сьогодні 20:10 2548
Телеканал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення
Сьогодні 21:54 198
Повєткін оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі
Сьогодні 19:25 2676
Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі
Сьогодні 16:55 3279
11-річний український шахіст виграв срібло юнацького чемпіонату світу
Сьогодні 11:28 1773
Ворскла готує трансфер гравця збірної Люксембургу
Сьогодні 10:07 2017
Мессі побив легендарний рекорд Пеле
Сьогодні 09:12 2322
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала
Вчора 22:11 3686
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Вчора 19:40 1187
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Вчора 18:54 4965
Блоги
Відео дня. Український сноубордист приголомшив світ унікальним трюком
Відео дня. Український сноубордист приголомшив світ унікальним трюком Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:10 617
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:00 30532
Браянт, Марадона, Купер.... Спортсмени, які пішли у 2020 році
Браянт, Марадона, Купер.... Спортсмени, які пішли у 2020 році Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:45 391
Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті
Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:06 454
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала Андрій Твердохліб
Вчора 22:11 3686
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Визначився найкращий тренер України 2020 року Андрій Твердохліб
Вчора 19:40 1187
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі Андрій Твердохліб
Вчора 19:34 5093
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос Андрій Твердохліб
Вчора 16:21 375
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Вчора 13:44 1674
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 2303
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
21.12.2020 20:41 9076 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.12.2020 19:38 659
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
21.12.2020 18:09 532
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
21.12.2020 16:09 1837
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
21.12.2020 13:36 1150
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:41 Футбол Реал з труднощами переграв Гранаду у 15 турі Ла-Ліги 97
22:25 Хокей. УХЛ Білий Барс - Краматорськ 2:5. Огляд матчу 296
22:10 Футбол Реймс переграв Бордо, Ренн здолав Мец. Результати матчів 17 туру Ліги 1 299
21:54 Футбол Телеканал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення 198
21:39 Футбол Інтер на виїзді переміг Верону у 14 турі Серії А 510
21:25 Футбол Тоттенгем переграв Сток Сіті у чвертьфіналі Кубку футбольної ліги 689
21:24 Блог The Ring назвав найкращий бій 2020 року 198
21:10 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Крижаних Вовків у 20 турі УХЛ 1167
20:55 Футбол Челсі бажає продати сім футболістів 985
20:40 Футбол Хетафе зіграв внічию з Сельтою у 15 турі Ла-Ліги 1080
20:24 Хокей. УХЛ Білий Барс програв Краматорську у 20 турі УХЛ 1713
20:10 Бокс Арум: Виправдання Ломаченка такі ж дурні, як і у Вайлдера 2548
19:55 Футбол Каріус може повернутися до Ліверпуля 1346
19:40 Футбол Барселона веде переговори з резервним захисником Арсеналу 1486
19:25 Бокс Повєткін оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі 2676
19:10 Футбол Президент Вереса: Мені не зовсім зрозумілі такі команди, як Інгулець, Колос і Минай 998
18:55 Бокс Ломаченко бажає провести наступний бій навесні 2959
18:40 Футбол Льоренте в січні може перейти до Ювентуса 1919
18:26 Футбол Тріпп'є дискваліфікований на десять матчів 2332
18:16 Блог Українка оформила вражаючий дабл-дабл у чемпіонаті Італії 616
18:09 Біатлон Бринзак: У жіночу збірну на Кубок світу більше нікого не довикликають 2248
17:55 Бокс Став відомий головний кандидат на бій проти Бівола 3190
17:40 Футбол Ребров: Моя базова зарплата - невисока 3124
17:25 Футбол Хачеріді залишить брестське Динамо 2743
17:21 Пряма трансляція Білий Барс - Краматорськ: пряма трансляція матчу УХЛ 220

Телеканал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення

Сьогодні 21:54 198 0
Київський клуб запускає свій телевізійний канал
Телеканал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення
#Динамо

Джерело - sport.ua.

Офіційний клубний телевізійний канал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє телеграм-канал Шах і шах.

З початку 2021 року на каналі транслюватимуть аналітичні та новинні програми, перед- та післяматчеві включення і коментарі, інтерв'ю з футболістами, тренерами, керівництвом і співробітниками клубу, ретро-матчі київського Динамо з коментарями самих учасників тих подій, футболістів Динамо того часу, тренерів команди, а також ролики, огляди і ще багато-багато чого.

З лютого почнуться трансляції матчів першої, молодіжної, юнацьких команд Динамо. Також на каналі будуть показуватися і інші спортивні події і художні фільми на спортивну тематику.

Дистрибуцією телеканалу FC Dynamo Kyiv TV буде займатися компанія Поверхность Інвест. Мовлення вестиметься російською та українською мовами.

Раніше, стали відомі трансферні цілі Динамо.

Коментарі ()