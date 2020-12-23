Президент Вереса: Мені не зовсім зрозумілі такі команди, як Інгулець, Колос і Минай

Прибутковий футбольний бізнес-проект можна вибудувати лише у великих населених пунктах.

Про це заявив президент Вереса Іван Надєїн.

"Мені не зовсім зрозумілі в сучасному українському футболі такі команди, як Інгулець, Колос та Минай. Так, це досить амбітні команди, у яких є підтримка президентів клубів. Повага людям, які вкладають досить божевільні гроші.

У них навіть є результат, але немає міста, який буде підтримувати цю команду. Якщо там живуть тисяча-дві людей, то яка стратегія буде на 5-10 років? Це не бізнес-модель. Коли у президента клубу зникне інтерес до фінансування - зникне і сам клуб", - сказав Надєїн.