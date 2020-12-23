Манчестер Юнайтед хоче позбутися чотирьох гравців

Джерело - isport.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед має намір в зимове трансферне вікно розлучитися з чотирма футболістами.
Про це повідомляє The Athletics.
У цей список потрапили воротар Серхіо Ромеро, захисники Маркос Рохо і Філ Джонс, а також півзахисник Джессі Лінгард.
Лінгард може перебратися в Серію А, а Філа Джонса хоче бачити Ньюкасл.
Контракти Серхіо Ромеро, Маркоса Рохо і Джессі Лінгард закінчуються влітку 2021 року, а ось у Філа Джонса угода діє до 2023 року.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед спробує підписати захисника Баварії.