Манчестер Юнайтед хоче позбутися чотирьох гравців

Манчестер Юнайтед не розраховує на чотирьох гравців

Керівництво Манчестер Юнайтед має намір в зимове трансферне вікно розлучитися з чотирма футболістами.

Про це повідомляє The Athletics.

У цей список потрапили воротар Серхіо Ромеро, захисники Маркос Рохо і Філ Джонс, а також півзахисник Джессі Лінгард.

Лінгард може перебратися в Серію А, а Філа Джонса хоче бачити Ньюкасл.

Контракти Серхіо Ромеро, Маркоса Рохо і Джессі Лінгард закінчуються влітку 2021 року, а ось у Філа Джонса угода діє до 2023 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед спробує підписати захисника Баварії.