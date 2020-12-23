 Вукоєвич назвав заробіток Динамо у першій частині сезону | Футбол | Champion.com.ua
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Вукоєвич назвав заробіток Динамо у першій частині сезону

Сьогодні 14:32 347 0
Огнєн Вукоєвич прокоментував досягнення Динамо
Вукоєвич назвав заробіток Динамо у першій частині сезону
#Динамо

Джерело - football24.ua.

Динамо змогло заробити за першу частину сезону 38 млн євро.

Про це розповів асистент головного тренера Динамо Огнєн Вукоєвич.

"Позаду дійсно вдала осінь: ми перші в турнірній таблиці, випереджаємо Шахтар, вперше за шість років Динамо завершило першу частину чемпіонату на першій позиції. Крім того, ми кваліфікувалися в групу Ліги чемпіонів, потім ми завоювали путівку в євровесну, посівши третє місце в цій групі.

Водночас ми зарекомендували ряд молодих гравців (Циганков, Миколенко, Шапаренко, Супряга, Забарний) і заробили великі гроші – близько 38 мільйонів євро пішли в казну клубу. Власник клубу Суркіс дуже задоволений і хоче знову створити сильне в Європі Динамо", – поділився Вукоєвич.

Раніше, стали відомі трансферні цілі Динамо.

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