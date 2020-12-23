Сидорчук не вірить в перегравання матчу зі Швейцарією

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук відреагував на технічну поразку від Швейцарії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не прихильник всіх цих теорій змов. Мені просто здається, що так не повинно бути. Але розумію, що більше і прецедентів таких, швидше за все, не буде, тому що вірус буде відступати. Зрозуміло, що на таких справах можна грати гру і отримувати дивіденди. Якщо так, подібні вчинки Швейцарію не прикрашають. Це залишиться на їх совісті.

Перегравання? Малоймовірно, - сказав Сидорчук.