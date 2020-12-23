 Сидорчук не вірить в перегравання матчу зі Швейцарією | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича
Вчора 11:00 4567 1
11-річний український шахіст виграв срібло юнацького чемпіонату світу
Сьогодні 11:28 1189
Ворскла готує трансфер гравця збірної Люксембургу
Сьогодні 10:07 1664
Мессі побив легендарний рекорд Пеле
Сьогодні 09:12 1973
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала
Вчора 22:11 1950
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Вчора 19:40 1010
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Вчора 18:54 4563
Тренер вказав на труднощі Усика у бою з Ф’юрі
Вчора 14:37 7633 1
Леху запропонували підписати Шабанова
Вчора 14:00 1816
Рух відмовився підписувати Мілевського
Вчора 13:45 2281
Блоги
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі Андрій Твердохліб
Вчора 19:34 2293
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос Андрій Твердохліб
Вчора 16:21 348
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Вчора 13:44 1561
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 2275
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
21.12.2020 20:41 9024 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.12.2020 19:38 637
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
21.12.2020 18:09 517
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
21.12.2020 16:09 1822
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
21.12.2020 13:36 1128
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати Valeriy Ruchka
21.12.2020 11:43 1976
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:16 Футбол ПСЖ готовий викупити Облака за 120 млн євро 12
15:10 Блог Відео дня. Український сноубордист приголомшив світ унікальним трюком 91
14:55 Футбол Вільярреал – Атлетік 1:1. Огляд матчу 189
14:46 Футбол Рух відмовився продовжувати оренду гравця Динамо 554
14:32 Футбол Вукоєвич назвав заробіток Динамо у першій частині сезону 345
14:15 Футбол Україна втратила позицію у рейтингу найдорожчих чемпіонатів Європи 731
13:58 Футбол Валенсія - Севілья 0:1. Огляд матчу 383
13:48 Футбол Олександрія позбудеться двох гравців 510
13:33 Бокс Ломаченко зможе відновити тренування у кінці січня 736
13:20 Футбол Олімпік готовий продати Шахаба у Динамо 1612
12:58 Футбол Реал Сосьєдад - Атлетіко 0:2. Огляд матчу 625
12:47 Футбол Сидорчук не вірить в перегравання матчу зі Швейцарією 949
12:45 Блог Браянт, Марадона, Купер.... Спортсмени, які пішли у 2020 році 273
12:25 ММА UFC готує три турніри у січні 633
12:02 Бокс Стівенсон викликав на бій Ломаченка 1463
11:50 Футбол Президент ПФЛ виділив потенціал ліги 900
11:28 Шахи 11-річний український шахіст виграв срібло юнацького чемпіонату світу 1189
11:14 Футбол Вукоєвич назвав трансферні плани Динамо 1379
11:06 Блог Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті 327
10:58 Футбол Вальядолід – Барселона 0:3. Огляд матчу 1252
10:47 Футбол Коваленко може перейти у Бенфіку 1313
10:30 Футбол Мессі: Навіть не думав, що зможу перевершити досягнення Пеле 1258
10:07 Футбол Ворскла готує трансфер гравця збірної Люксембургу 1664
09:58 Футбол Ювентус - Фіорентина 0:3. Огляд матчу 1173
09:46 Футбол Минай візьме на перегляд ексгравця Динамо 1919

Сидорчук не вірить в перегравання матчу зі Швейцарією

Сьогодні 12:47 949 0
Сергій Сидорчук прокоментував технічну поразку від Швейцарії у Лізі націй
Сидорчук не вірить в перегравання матчу зі Швейцарією
#Сидорчук

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук відреагував на технічну поразку від Швейцарії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не прихильник всіх цих теорій змов. Мені просто здається, що так не повинно бути. Але розумію, що більше і прецедентів таких, швидше за все, не буде, тому що вірус буде відступати. Зрозуміло, що на таких справах можна грати гру і отримувати дивіденди. Якщо так, подібні вчинки Швейцарію не прикрашають. Це залишиться на їх совісті.

Перегравання? Малоймовірно, - сказав Сидорчук.

Нагадаємо, збірна України може зіграти товариський матч з Хорватією.

Коментарі ()