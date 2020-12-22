Півзахисник донецького Шахтаря Тайсон бажає повернутися до Інтернасьйоналя.

Про це заявив сам футболіст.

"Моє бажання - повернутися в Інтернасьйонал, але це залежить не тільки від мене, це залежить від майбутніх переговорів. Мій менеджер і адвокат поговорять з представниками бразильського клубу.

У мене ще п'ять місяців контракту з Шахтарем. У січні я повернуся в Україну, щоб продовжити виступи. Я також збираюся поговорити з людьми всередині донецького клубу, щоб дізнатися про все, що відбувається.

Вболівальники Інтернасьйоналя можуть бути спокійними. Пропозиції надходять і від інших команд, але моїм пріоритетом завжди буде Інтернасьйонал. У мене ще п'ять місяців контракту з Шахтарем, але я хочу повернутися", - сказав Тайсон.