АЕК найближчим часом звільнить головного тренера

Відомі два претенденти на посаду наставника команди

Головний тренер АЕК Массімо Каррера найближчим часом буде звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє шеф-редактор Sportime Янніс Хоріанопулос.

Замість нього команду може очолити Маноло Хіменес або Густаво Поєт. Обидва фахівці вже працювали з АЕКом.

56-річний фахівець очолює АЕК з 2019 року. За цей час клуб зайняв 3-е місце в Чемпіонаті Греції. У 13-му турі грецького Чемпіонату команда Каррера зіграла внічию з Волосом (2:2). У турнірній таблиці АЕК знаходиться на 4 позиції, відстаючи від лідера - Олімпіакос на 8 очок. Раніше греки програли луганській Зорі і вибули з Ліги Європи з 3 очками.

Нагадаємо, в останньому матчі Ліги Європи АЕК програв Лестеру.