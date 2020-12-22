 АЕК найближчим часом звільнить головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Бех-Романчук - спортсменка року в Україні за версією АСЖУ
Вчора 09:39 1489
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Сьогодні 19:40 154
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Сьогодні 18:54 903
Леху запропонували підписати Шабанова
Сьогодні 14:00 1431
Рух відмовився підписувати Мілевського
Сьогодні 13:45 1612
Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича
Сьогодні 11:00 2129 1
Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу
Вчора 23:24 2194 1
Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія
Вчора 21:40 715
Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком
Вчора 20:09 1401
Журналіст назвав гравця, який отримує найбільшу зарплату у Шахтарі
Вчора 18:54 2820
Блоги
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Визначився найкращий тренер України 2020 року Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:40 153
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:34 204
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:21 220
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:44 1353
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:36 1725
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 20:41 8775 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 19:38 555
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
Вчора 18:09 487
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
Вчора 16:09 1800
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
Вчора 13:36 934
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:55 Футбол Касільяс отримав керівну посаду у Реалі 114
19:41 Футбол Челсі націлився на одноклубника Ярмоленка 186
19:40 Блог Визначився найкращий тренер України 2020 року 154
19:34 Блог Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі 204
19:25 Футбол Президент Інгульця: Є у мене мрія в житті - хочу, щоб Реал приїхав 229
19:10 Хокей. УХЛ Кременчук підписав колишнього форварда Донбасу 196
18:54 Футбол Шахтар повісив цінник на Тайсона 903
18:39 Бокс Бій Джошуа - Ф'юрі навряд чи відбудеться в Англії 433
18:25 Футбол Дуць залишив Рух 812
18:10 Хокей. УХЛ Кременчук відзаявив досвідченого форварда 374
17:55 Футбол Лілль готовий продати Ліверпулю захисника 460
17:40 Футбол АЕК найближчим часом звільнить головного тренера 505
17:25 Футбол Олександрію залишать 5 гравців 1141
17:09 Футбол Чемпіонат Франції залишився без ТВ-транслятора 690
16:55 Біатлон Бєлкіна перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України 770
16:40 Футбол Манчестер Юнайтед спробує підписати захисника Баварії 770
16:25 Біатлон Тищенко виграв гонку переслідування на чемпіонаті України 894
16:21 Блог Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос 220
16:10 Футбол Воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль 1365
15:55 Футбол Рух шукає заміну Кухаревичу 1024
15:46 Баскетбол Ексгравець НБА Вон став гравцем Прометея 928
15:27 Футбол У Дніпра-1 третій за розміром бюджет в УПЛ - Циганик 1245
15:11 Футбол Ліверпуль узгодив перехід Санчеша 1071
14:54 Бокс Визначився заробіток Альвареса за бій зі Смітом 1383
14:37 Бокс Тренер вказав на труднощі Усика у бою з Ф’юрі 4723 1

АЕК найближчим часом звільнить головного тренера

Сьогодні 17:40 505 0
Відомі два претенденти на посаду наставника команди
АЕК найближчим часом звільнить головного тренера
#АЕК

Джерело - ua-football.com.

Головний тренер АЕК Массімо Каррера найближчим часом буде звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє шеф-редактор Sportime Янніс Хоріанопулос.

Замість нього команду може очолити Маноло Хіменес або Густаво Поєт. Обидва фахівці вже працювали з АЕКом.

56-річний фахівець очолює АЕК з 2019 року. За цей час клуб зайняв 3-е місце в Чемпіонаті Греції. У 13-му турі грецького Чемпіонату команда Каррера зіграла внічию з Волосом (2:2). У турнірній таблиці АЕК знаходиться на 4 позиції, відстаючи від лідера - Олімпіакос на 8 очок. Раніше греки програли луганській Зорі і вибули з Ліги Європи з 3 очками.

Нагадаємо, в останньому матчі Ліги Європи АЕК програв Лестеру.

Коментарі ()