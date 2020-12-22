У Дніпра-1 третій за розміром бюджет в УПЛ - Циганик

Керівництво Дніпра-1 незадоволене результатами команди, враховуючи рівень бюджету і зарплат в клубі.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Напевно, у Дніпра-1 третій в УПЛ бюджет, але команда знаходиться на останньому місці. Це щось незрозуміле. Коронавірус, звичайно, завадив в повній мірі проявити себе Йовічевічу і гравцям. Однак ця команда повинна створювати проблеми лідерам і бути вище. Умови там дуже хороші, зарплати, напевно, треті в чемпіонаті

Наскільки мені відомо, там будуть реформи щодо контрактів. Тому що рівень гри не влаштовує керівництво. Але звільняти Йовічевіча не збираються", - розповів Циганик.