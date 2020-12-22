Зінченко міг перейти у Зеніт замість Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко міг перейти у Зеніт у 2016 році.

Про це розповів колишній голова селекційної служби російського клубу Антон Євменов.

"Так, я вів переговори щодо цього трансферу, сам кілька разів літав до Уфи. На той момент головний тренер Зеніта Мірча Луческу говорив, що цей футболіст був потрібен клубу.

Але ціна була висока, поки ми думали про суму, українець перейшов у Манчестер Сіті", – розповів Євменов.