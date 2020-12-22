Президент Інгульця назвав винних у відміні матчу з Шахтарем

Директор Інгульця винний у тому, що матч з Шахтарем не відбувся.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Те, що Інгулець визнав свою провину в тому, що матч не відбувся, я дізнався два дні тому з інтернету. Я сам хотів розібратися з цим питанням, чому так сталося, бо я ні на чому не економлю. Якщо хтось думає, що я хотів зекономити 70 тисяч на добу, то, повірте, вигравши в Шахтаря, ми би набрали набагато більше дивідендів. Я би грошей не пожалів. Однак, читаю інтерв’ю нашого директора, Мороза Жені. Йому задають питання: "В клубі розуміють, винуватий в тому, що не був включений підігрів? Відповідь: "Звичайно, розуміють. Зробили певні висновки із цієї ситуації".

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Але я тепер не розумію, хто ж дав команду не включати підігрів поля. Виявляється, Женя і дав цю команду, не спитавши ні в мене, ні в кого. Бо його директор стадіону завірив, що буде все нормально: ми гарантуємо.

Хоча письмово ми давали: треба включати підігрів. Я обіцяв розібратися в цій ситуації. Тому публічно на камеру говорю: Женя, не сиди там в Києві, приїжджай в гості. Пиши заяву за свій рахунок і люди дізнаються, хто покараний за те, що не відбувся матч Інгулець - Шахтар, де Інгулець мав шанси забрати очки у чемпіона України", - сказав Поворознюк.