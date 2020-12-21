Циганик: Думаю, що наступним місцем роботи Реброва після Ференцвароша буде Україна

46-річний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров мріє повернутися працювати в Україну.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Чи покине Ребров Ференцварош? Я думаю, що ні.

Ребров мріє все-таки повернутися працювати в Україну. Чому він не прийняв пропозицію київського Динамо? Офіційна версія - він тільки но підписав новий контракт із Ференцварошем, розривати його було б просто несолідно, некрасиво з його боку.

В збірній України на даному етапі працює Андрій Шевченко, шансів немає. Але я не думаю, що Ребров посеред сезону залишить команду. Він людина відповідальна, знає, що потрібно справу доводити до кінця.

Але думаю, що наступним місцем роботи Реброва після Ференцвароша буде Україна", - зазначив Циганик.