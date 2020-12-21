Циганик: Думаю, що наступним місцем роботи Реброва після Ференцвароша буде Україна

Джерело - Чемпіон.
46-річний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров мріє повернутися працювати в Україну.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"Чи покине Ребров Ференцварош? Я думаю, що ні.
Ребров мріє все-таки повернутися працювати в Україну. Чому він не прийняв пропозицію київського Динамо? Офіційна версія - він тільки но підписав новий контракт із Ференцварошем, розривати його було б просто несолідно, некрасиво з його боку.
В збірній України на даному етапі працює Андрій Шевченко, шансів немає. Але я не думаю, що Ребров посеред сезону залишить команду. Він людина відповідальна, знає, що потрібно справу доводити до кінця.
Але думаю, що наступним місцем роботи Реброва після Ференцвароша буде Україна", - зазначив Циганик.
Нагадаємо, Ференцварош із голом Харатіна здобув перемогу у чемпіонаті Угорщини.