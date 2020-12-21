Тюрам дискваліфікований на п'ять матчів за плювок в суперника

Джерело - Чемпіон.
Форвард Боруссії Маркус Тюрам був вилучений за плювок в обличчя захисника Гоффенхайма Штефана Поша, за що отримав термін дискваліфікації.
Про це повідомляє Ронан Мерфі.
Тюрам був дискваліфікований відразу на п'ять ігор, а також ще на одну умовну. Покарання поширюється на матчі чемпіонату і кубка. Крім цього, на нього чекає штраф в розмірі сорока тисяч євро.
Варто відзначити, що Тюрам точно не допоможе команді Розе в важливих іграх проти Баварії та Вердера. За те, зможе зіграти проти Боруссії з Дортмунда.
Marcus Thuram has been fined €40,000 and suspended for five games for spitting at an opponent in Gladbach’s last game. #BMG— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) December 21, 2020
На цей час, Боруссія М займає в таблиці восьме місце.