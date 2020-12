Тюрам дискваліфікований на п'ять матчів за плювок в суперника

Форвард Боруссії Маркус Тюрам був вилучений за плювок в обличчя захисника Гоффенхайма Штефана Поша, за що отримав термін дискваліфікації.

Про це повідомляє Ронан Мерфі.

Тюрам був дискваліфікований відразу на п'ять ігор, а також ще на одну умовну. Покарання поширюється на матчі чемпіонату і кубка. Крім цього, на нього чекає штраф в розмірі сорока тисяч євро.

Варто відзначити, що Тюрам точно не допоможе команді Розе в важливих іграх проти Баварії та Вердера. За те, зможе зіграти проти Боруссії з Дортмунда.

