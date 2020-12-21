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Журналіст назвав гравця, який отримує найбільшу зарплату у Шахтарі

Сьогодні 18:54 1301 0
Циганик назвав зарплату лідера гірників
Журналіст назвав гравця, який отримує найбільшу зарплату у Шахтарі
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У Тайсона найбільша зарплатня серед усіх гравців Шахтаря.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Що стосується Тайсона. У нього найбільша зарплатня серед усіх гравців Шахтаря. Для клубу це достатньо дорогий футболіст. Десь Каштру дозволяв собі не ставити Тайсона у склад, але як показала Ліга чемпіонів, у поєдинках, в яких брав участь Тайсон, команда демонструвала свій найкращий футбол. 

Зараз дилема у керівництва Шахтаря: продовжувати контракт із Тайсоном чи ні. За моєю інформацією, з Тайсоном почався серйозний контакт. Шахтар повинен запропонувати футболістові якийсь контракт. Наскільки мені відомо (можу помилитися в невеликих цифрах), у Тайсона контракт 3,5 млн євро в рік. Маю сумніви, що Тайсон піде на пониження зарплати. Але це вже питання переговорного процесу. Гадаю, що цей процес триватиме до літа. Недаремно зараз з’явилася інформація, що Тайсон готовий іти на певний контакт із керівництвом Шахтаря", - зазначив Циганик.

Нагадаємо, Шахтар готовий відпустити Тайсона в січні.

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