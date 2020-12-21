 Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія

Сьогодні 21:40 206 0
Найближчим часом трансферів у Динамо чекати не варто
Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія
#Циганик, #Луческу, #Динамо

Джерело - FootballHub.

Дорогих легіонерів українські клуби, в тому числі Динамо, собі дозволити не можуть.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Довго спілкувався з Луческу після завершення першої частини чемпіонату. Він вважає, що виконав добре свою роботу, що команда добре все зробила. Непогано все в УПЛ, виграли Суперкубок і пробилися в Лігу Європи. Звичайно, всіх цікавлять трансфери. Але я хочу сказати, що найближчими днями ніяких трансферів не буде. Луческу потрібні гравці, які сильніші за тих, що є зараз. І просто так когось вихопити важко, а дорогих легіонерів українські клуби, в тому числі Динамо, собі дозволити не може.

І тому йде робота дуже ретельна над посиленням складу. Сам Луческу переглядає всіх, кого йому пропонує селекція. Так що йде перегляд, але не можна говорити, що вже йдуть на контакт, вже є переговорний процес.

Головний ринок - Аргентина, Бразилія. Звичайно, йде перегляд гравців з Європи, але це тільки гравці збірних. І це не збірні Андорри або Мальти. В Європі теж шукають футболістів. Йде пошук опорника і форварда. Це пріоритет", - сказав Циганик.

Раніше, Динамо робило пропозицію форварду збірної Узбекистану Яхшибоєву.

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