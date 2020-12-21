 Головний тренер клубу Ла-Ліги захворів на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Головний тренер клубу Ла-Ліги захворів на коронавірус

Сьогодні 17:25 179 0
Альмірон не зможе працювати найближчим часом
Головний тренер клубу Ла-Ліги захворів на коронавірус
#Ельче

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Ельче Хорхе Альмірон здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє  Radio Elche Cadena SER.

Сьогодні, 21 грудня, іспанський фахівець повинен пройти повторний тест і якщо він буде позитивним, то наставник відправиться на самоізоляцію.

Також наголошується, що Альмірона на посаді головного тренера буде замінювати Хесус Муньос.

Після 12 ігор Ельче набрав 14 очок і займає 16-е місце в турнірній таблиці Ла-Ліги. У наступному матчі, який відбудеться 30 грудня, Ельче зіграє проти Реала.

Раніше Ліонель Мессі заявив, що Барселона переживає важкі часи.

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