Головний тренер клубу Ла-Ліги захворів на коронавірус

Альмірон не зможе працювати найближчим часом

Головний тренер Ельче Хорхе Альмірон здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Radio Elche Cadena SER.

Сьогодні, 21 грудня, іспанський фахівець повинен пройти повторний тест і якщо він буде позитивним, то наставник відправиться на самоізоляцію.

Також наголошується, що Альмірона на посаді головного тренера буде замінювати Хесус Муньос.

Після 12 ігор Ельче набрав 14 очок і займає 16-е місце в турнірній таблиці Ла-Ліги. У наступному матчі, який відбудеться 30 грудня, Ельче зіграє проти Реала.

Раніше Ліонель Мессі заявив, що Барселона переживає важкі часи.