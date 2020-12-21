Головний тренер клубу Ла-Ліги захворів на коронавірус

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Ельче Хорхе Альмірон здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє Radio Elche Cadena SER.
Сьогодні, 21 грудня, іспанський фахівець повинен пройти повторний тест і якщо він буде позитивним, то наставник відправиться на самоізоляцію.
Також наголошується, що Альмірона на посаді головного тренера буде замінювати Хесус Муньос.
Після 12 ігор Ельче набрав 14 очок і займає 16-е місце в турнірній таблиці Ла-Ліги. У наступному матчі, який відбудеться 30 грудня, Ельче зіграє проти Реала.
Раніше Ліонель Мессі заявив, що Барселона переживає важкі часи.