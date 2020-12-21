Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров має високу зарплатню на рівні європейських фахівців.

Про це заявив президент клубу Габор Кубатов.

"У нас хороший контракт з Ребровим. Якщо він і не серед найбільш високооплачуваних тренерів Європи, то точно має зарплату ТОП-рівня. Він може тут залишатися, тому що заробляє хороші гроші в хорошому клубі і відчуває себе так само", - заявив функціонер.