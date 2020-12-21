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Президент Ференцвароша: У Реброва зарплата ТОП-рівня

Сьогодні 13:24 501 0
Український тренер добре себе почуває в клубі
Президент Ференцвароша: У Реброва зарплата ТОП-рівня
#Ребров, #Ференцварош, #Кубатов

Джерело - M4 Sport.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров має високу зарплатню на рівні європейських фахівців.

Про це заявив президент клубу Габор Кубатов.

"У нас хороший контракт з Ребровим. Якщо він і не серед найбільш високооплачуваних тренерів Європи, то точно має зарплату ТОП-рівня. Він може тут залишатися, тому що заробляє хороші гроші в хорошому клубі і відчуває себе так само", - заявив функціонер.

  Актуально: Ребров може покинути Ференцварош до кінця року

"Ми позначили шість позицій, на які хотіли б підписати футболістів. Три з них постараємося закрити цієї зими", - сказав Кубатов.

Нагадаємо, Ференцварош із голом Харатіна здобув перемогу у чемпіонаті Угорщини.

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