Джерело - M4 Sport.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров має високу зарплатню на рівні європейських фахівців.
Про це заявив президент клубу Габор Кубатов.
"У нас хороший контракт з Ребровим. Якщо він і не серед найбільш високооплачуваних тренерів Європи, то точно має зарплату ТОП-рівня. Він може тут залишатися, тому що заробляє хороші гроші в хорошому клубі і відчуває себе так само", - заявив функціонер.
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"Ми позначили шість позицій, на які хотіли б підписати футболістів. Три з них постараємося закрити цієї зими", - сказав Кубатов.
Нагадаємо, Ференцварош із голом Харатіна здобув перемогу у чемпіонаті Угорщини.