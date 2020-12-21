Одна оренда Стад де Франс коштує 1,4 млн євро

Джерело - ПроФутбол Digital.

Якби Україна захотіла скасувати товариський матч з Францією, то довелося компенсувати усі витрати на організацію поєдинку.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Товариські матчі проти Франції та Польщі вже були внесені в календар, УЄФА вже продавала ці зустрічі, за них вже всім заплатили. Відмовитися від них - практично нереально, потрібно компенсувати", - заявив журналіст.

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"Одна оренда Стад де Франс - 1,4 млн євро. Вони вже заплатили за цю оренду, не могли відмовитися. Україна повинна була віддати за оренду та інші витрати. Там вийшло б близько 2 млн євро", - сказав Циганик.

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