Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця

Джерело - Чемпіон.
Золота бутса - футбольна нагорода, що вручається щорічно найкращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять в УЄФА. Вперше була вручена в 1968 році. З 1997 року організаторами є об'єднання європейських спортивних видань і компанія Адідас. Переможцем стає футболіст, який набрав найбільшу кількість очок за один сезон.
За останні роки за Золоту бутсу борються не тільки Кріштіану Роналду з Ліонелем Мессі. Варто згадати ім'я Луїса Суареса і Карім Бензема, які регулярно пробиваються на верхівку рейтингу. А минулого сезону переможцем став гравець Лаціо Чіро Іммобіле.
Але поточний сезон для вболівальників відкриває безліч нових футбольних імен.
Варто зазначити, що у деяких ліг різний коефіцієнт:
за правилами конкурсу, голи, забиті в топ-5 європейських ліг (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція), множаться на два. Для наступних країн, що займають в рейтингу УЄФА з 6-го по 21-е місця (Нідерланди, Португалія, Бельгія, Україна, Росія і т.д.) встановлено коефіцієнт 1.5. А ось голи, забиті в останніх лігах (з 22-ї країни по рейтингу), рахуються за номіналом.
|№
|Гравець
|Клуб
|Ліга
|Голів
|Коеф-нт
|Очків
|1
|
R. Lewandowski
|
FC Bayern Muenchen
|
GER
|
17
|
2.0
|
34.0
|2
|
K. Junker
|
Bodo
|
NOR
|
27
|
1.0
|
27.0
|3
|
C. Nyman
|
Norrkoping
|
SWE
|
18
|
1.5
|
27.0
|4
|
R. Sappinen
|
Flora
|
EST
|
26
|
1.0
|
26.0
|5
|
M. Salah
|
Liverpool FC
|
ENG
|
13
|
2.0
|
26.0
|6
|
A. Pellegrino
|
Kristiansund
|
NOR
|
25
|
1.0
|
25.0
|7
|
C. Ronaldo
|
Juventus
|
ITA
|
12
|
2.0
|
24.0
|8
|
A. Seljmani
|
Varbergs
|
SWE
|
15
|
1.5
|
22.5
|9
|
H.M. Son
|
Tottenham Hotspur
|
ENG
|
11
|
2.0
|
22.0
|10
|
J. Vardy
|
Leicester City
|
ENG
|
11
|
2.0
|
22.0
|11
|
R. Lukaku
|
Internazionale
|
ITA
|
11
|
2.0
|
22.0
|12
|
K. Mbappe
|
Paris Saint Germain
|
FRA
|
11
|
2.0
|
22.0
|13
|
D. Calvert-Lewin
|
Everton
|
ENG
|
11
|
2.0
|
22.0
|14
|
E. Onuachu
|
Genk
|
BEL
|
14
|
1.5
|
21.0
|15
|
M. Ogbu
|
Mjallby
|
SWE
|
14
|
1.5
|
21.0
|16
|
Z. Ibrahimovic
|
AC Milan
|
ITA
|
10
|
2.0
|
20.0
|17
|
E. Haaland
|
Borussia Dortmund
|
GER
|
10
|
2.0
|
20.0
|18
|
T. Henry
|
Leuven
|
BEL
|
13
|
1.5
|
19.5
|19
|
P. Zinckernagel
|
Bodo
|
NOR
|
19
|
1.0
|
19.0
|20
|
M. Skavysh
|
Borisov
|
BLR
|
19
|
1.0
|
19.0
|21
|
Bruno Fernandez
|
Manchester Utd
|
ENG
|
9
|
2.0
|
18.0
|22
|
W. Weghorst
|
VfL Wolfsburg
|
GER
|
9
|
2.0
|
18.0
|23
|
B. Dia
|
Reims
|
FRA
|
9
|
2.0
|
18.0
|24
|
Dodo
|
Liepaja
|
LAT
|
18
|
1.0
|
18.0
|25
|
A. Belotti
|
Torino
|
ITA
|
9
|
2.0
|
18.0
|26
|
N. Rukavytsya
|
Maccabi Haifa
|
ISR
|
12
|
1.5
|
18.0
|27
|
H. Kane
|
Tottenham Hotspur
|
ENG
|
9
|
2.0
|
18.0
|28
|
Andre Silva
|
Frankfurt
|
GER
|
9
|
2.0
|
18.0
|29
|
P. Bamford
|
Leeds
|
ENG
|
9
|
2.0
|
18.0
|30
|
S. Lennon
|
FH
|
ISL
|
17
|
1.0
|
17.0
|31
|
S. Azmoun
|
Zenit
|
RUS
|
11
|
1.5
|
16.5
|32
|
M. Makaric
|
Radnik
|
SRB
|
11
|
1.5
|
16.5
|33
|
Danilo
|
Twente
|
NED
|
11
|
1.5
|
16.5
|34
|
M. Gavranovic
|
Dinamo Zagreb
|
CRO
|
11
|
1.5
|
16.5
|35
|
J. Tavernier
|
Rangers
|
SCO
|
11
|
1.5
|
16.5
|36
|
T. Bongonda
|
Genk
|
BEL
|
11
|
1.5
|
16.5
|37
|
R. Holzhauser
|
Beerschot
|
BEL
|
11
|
1.5
|
16.5
|38
|
A. Dzyuba
|
Zenit
|
RUS
|
11
|
1.5
|
16.5
|39
|
Y. El Arabi
|
Olympiakos
|
GRE
|
11
|
1.5
|
16.5
|40
|
L. Stindl
|
Mцnchengladbach
|
GER
|
8
|
2.0
|
16.0