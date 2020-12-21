 Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця | Футбол | Champion.com.ua
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Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця

Сьогодні 17:06 4160 0
Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця

Джерело - Чемпіон.

Золота бутса - футбольна нагорода, що вручається щорічно найкращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять в УЄФА. Вперше була вручена в 1968 році. З 1997 року організаторами є об'єднання європейських спортивних видань і компанія Адідас. Переможцем стає футболіст, який набрав найбільшу кількість очок за один сезон.

За останні роки за Золоту бутсу борються не тільки Кріштіану Роналду з Ліонелем Мессі. Варто згадати ім'я Луїса Суареса і Карім Бензема, які регулярно пробиваються на верхівку рейтингу. А минулого сезону переможцем став гравець Лаціо Чіро Іммобіле.

Але поточний сезон для вболівальників відкриває безліч нових футбольних імен.  

Варто зазначити, що у деяких ліг різний коефіцієнт:

за правилами конкурсу, голи, забиті в топ-5 європейських ліг (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція), множаться на два. Для наступних країн, що займають в рейтингу УЄФА з 6-го по 21-е місця (Нідерланди, Португалія, Бельгія, Україна, Росія і т.д.) встановлено коефіцієнт 1.5. А ось голи, забиті в останніх лігах (з 22-ї країни по рейтингу), рахуються за номіналом.

Гравець Клуб Ліга Голів Коеф-нт Очків
1

R. Lewandowski

FC Bayern Muenchen

GER

17

2.0

34.0
2

K. Junker

Bodo

NOR

27

1.0

27.0
3

C. Nyman

Norrkoping

SWE

18

1.5

27.0
4

R. Sappinen

Flora

EST

26

1.0

26.0
5

M. Salah

Liverpool FC

ENG

13

2.0

26.0
6

A. Pellegrino

Kristiansund

NOR

25

1.0

25.0
7

C. Ronaldo

Juventus

ITA

12

2.0

24.0
8

A. Seljmani

Varbergs

SWE

15

1.5

22.5
9

H.M. Son

Tottenham Hotspur

ENG

11

2.0

22.0
10

J. Vardy

Leicester City

ENG

11

2.0

22.0
11

R. Lukaku

Internazionale

ITA

11

2.0

22.0
12

K. Mbappe

Paris Saint Germain

FRA

11

2.0

22.0
13

D. Calvert-Lewin

Everton

ENG

11

2.0

22.0
14

E. Onuachu

Genk

BEL

14

1.5

21.0
15

M. Ogbu

Mjallby

SWE

14

1.5

21.0
16

Z. Ibrahimovic

AC Milan

ITA

10

2.0

20.0
17

E. Haaland

Borussia Dortmund

GER

10

2.0

20.0
18

T. Henry

Leuven

BEL

13

1.5

19.5
19

P. Zinckernagel

Bodo

NOR

19

1.0

19.0
20

M. Skavysh

Borisov

BLR

19

1.0

19.0
21

Bruno Fernandez

Manchester Utd

ENG

9

2.0

18.0
22

W. Weghorst

VfL Wolfsburg

GER

9

2.0

18.0
23

B. Dia

Reims

FRA

9

2.0

18.0
24

Dodo

Liepaja

LAT

18

1.0

18.0
25

A. Belotti

Torino

ITA

9

2.0

18.0
26

N. Rukavytsya

Maccabi Haifa

ISR

12

1.5

18.0
27

H. Kane

Tottenham Hotspur

ENG

9

2.0

18.0
28

Andre Silva

Frankfurt

GER

9

2.0

18.0
29

P. Bamford

Leeds

ENG

9

2.0

18.0
30

S. Lennon

FH

ISL

17

1.0

17.0
31

S. Azmoun

Zenit

RUS

11

1.5

16.5
32

M. Makaric

Radnik

SRB

11

1.5

16.5
33

Danilo

Twente

NED

11

1.5

16.5
34

M. Gavranovic

Dinamo Zagreb

CRO

11

1.5

16.5
35

J. Tavernier

Rangers

SCO

11

1.5

16.5
36

T. Bongonda

Genk

BEL

11

1.5

16.5
37

R. Holzhauser

Beerschot

BEL

11

1.5

16.5
38

A. Dzyuba

Zenit

RUS

11

1.5

16.5
39

Y. El Arabi

Olympiakos

GRE

11

1.5

16.5
40

L. Stindl

Mцnchengladbach

GER

8

2.0

16.0
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