Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця

Джерело - Чемпіон.

Золота бутса - футбольна нагорода, що вручається щорічно найкращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять в УЄФА. Вперше була вручена в 1968 році. З 1997 року організаторами є об'єднання європейських спортивних видань і компанія Адідас. Переможцем стає футболіст, який набрав найбільшу кількість очок за один сезон.

За останні роки за Золоту бутсу борються не тільки Кріштіану Роналду з Ліонелем Мессі. Варто згадати ім'я Луїса Суареса і Карім Бензема, які регулярно пробиваються на верхівку рейтингу. А минулого сезону переможцем став гравець Лаціо Чіро Іммобіле.

Але поточний сезон для вболівальників відкриває безліч нових футбольних імен.

Варто зазначити, що у деяких ліг різний коефіцієнт:

за правилами конкурсу, голи, забиті в топ-5 європейських ліг (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція), множаться на два. Для наступних країн, що займають в рейтингу УЄФА з 6-го по 21-е місця (Нідерланди, Португалія, Бельгія, Україна, Росія і т.д.) встановлено коефіцієнт 1.5. А ось голи, забиті в останніх лігах (з 22-ї країни по рейтингу), рахуються за номіналом.