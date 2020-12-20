Джерело - Footboom.
Рішення про технічну поразку Інгульця в матчі 13-го туру чемпіонату України проти Шахтаря стало найнеприємнішим моментом за всю осінь.
Про це заявив захисник команди Максим Ковальов.
"Незіграний матч з Шахтарем, безперечно, став найнеприємнішим моментом за всю осінь.
Чемпіон країни, всі хлопці горіли бажанням вийти на поле, на тлі гранда перевірити свій рівень. Ну і за поразку в фіналі Кубка планували взяти реванш, а вийшло так, що за нас все вирішили в високих кабінетах. Недобре це", - сказав Ковальов.
Нагадаємо, КДК УАФ зарахував технічну перемогу Шахтарю у матчі з Інгульцем.