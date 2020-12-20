Рішення про технічну поразку Інгульця в матчі 13-го туру чемпіонату України проти Шахтаря стало найнеприємнішим моментом за всю осінь.

Про це заявив захисник команди Максим Ковальов.

"Незіграний матч з Шахтарем, безперечно, став найнеприємнішим моментом за всю осінь.

Чемпіон країни, всі хлопці горіли бажанням вийти на поле, на тлі гранда перевірити свій рівень. Ну і за поразку в фіналі Кубка планували взяти реванш, а вийшло так, що за нас все вирішили в високих кабінетах. Недобре це", - сказав Ковальов.