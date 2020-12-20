 Брюгге програв Генту Яремчука у 17 турі Ліги Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге програв Генту Яремчука у 17 турі Ліги Жупіле

Сьогодні 16:25 447 0
У матчі взяли участь три українці
Брюгге програв Генту Яремчука у 17 турі Ліги Жупіле
#Брюгге, #Гент

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге приймав Гент.

Матч завершився мінімальною перемогою Гента. Долю матчу вирішив автогол Рікка.

З перших хвилин у складі Гента вийшов українець Роман Яремчук і відіграв увесь матч. Роман Безус матч розпочинав з лави запасних і вийшов на заміну вже на 20-ій хвилині. Ігор Пластун вийшов на заміну лише на 90-ій хвилині. Едуард Соболь увесь матч провів на лаві запасних Брюгге. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
17 тур, 20 грудня

Брюгге - Гент 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Рікка (авт)

Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати Яремчука.

Нагадаємо, Яремчук увійшов до ТОП-10 найкращих бомбардирів в історії Гента.

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