Джерело - Чемпіон.
Брюгге прийматиме Гент у рамках 17 туру Вищої ліги Бельгії.
Український нападник Роман Яремчук вийде у стартовому складі гостей. Роман Безус, Ігор Пластун та Едуард Соболь розпочнуть матч на лаві для запасних.
Onze elf voor de Slag om Vlaanderen ⚔️ #clugnt #jpl pic.twitter.com/4scUeOXx0G— KAA Gent (@KAAGent) December 20, 2020
🆕 Team news!— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 20, 2020
Come on Brugesssss! 👊🏼🔵⚫ #CluGnt pic.twitter.com/KNczG6YxH2
Нагадаємо, Макаренко увійшов до збірної 18-го туру чемпіонату Бельгії.